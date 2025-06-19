Головне за ніч та ранок четверга, 19 червня: обстріл Нікопольщини, понад 160 боєзіткнень, війна між Іраном та Ізраїлем

Нічна повітряна атака, 163 бойових зіткнення, бої на Покровському та Північно-Слобожанському напрямках, ворожі обстріли.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 163 атаки.

Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку - 48.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 29 боєзіткнень.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, артилерійський засіб та один пункт управління противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1080 окупантів, 4 танки, 8 бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, 108 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 008 240 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У Нікопольському районі Дніпропетровщини унаслідок російських атак постраждали п'ятеро людей. Серед поранених – дитина, 11-річний хлопчик.

Один із постраждалих помер у лікарні, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Від вечора агресор бив по Нікопольщині дронами та артилерією. Поцілив по самому Нікополю, Мирівській і Марганецькій громадах.

Уночі ворог атакував Україну 104 дронами. Є влучання в 6 локаціях.

Захисники знешкодили 88 ворожих дронів.

Більше інформації – в новині.

Іран атакував ракетами госпіталь в Ізраїлі.

Унаслідок удару поранень зазнали 30 людей, загалом по країні – 60.

Більше інформації – в новині.

Законопроєкт сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блументаля щодо жорстких санкцій проти Росії через відмову Москви від мирного урегулювання не буде ухвалений принаймні до липня.

Як пише видання Semafor, попри наявність згоди серед законодавців щодо необхідності його розгляду, документ не може рухатися вперед. Причиною є ситуація на Близькому Сході, яка змусила Вашингтон змінити пріоритети на найближчий час.

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