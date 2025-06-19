​Майже 1100 окупантів вдалося ліквідувати Силам оборони за добу

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1080 окупантів, 4 ворожі танки, 8 бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, 108 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 1 008 240 (+1080) осіб,
- танків ‒ 10951 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22853 (+8) од,
- артилерійських систем – 29328 (+63) од,
- РСЗВ – 1420 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1187 (+0) од,
- літаків – 416 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41229 (+64),
- крилаті ракети ‒ 3369 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52420 (+108) од,
- спеціальна техніка ‒ 3918 (+2).
Дані уточнюються.