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​Майже 1100 окупантів вдалося ліквідувати Силам оборони за добу

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 008 240 солдатів. 

​Майже 1100 окупантів вдалося ліквідувати Силам оборони за добу
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1080 окупантів, 4 ворожі танки, 8 бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, 108 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 1 008 240 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 10951 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22853 (+8) од,
  • артилерійських систем – 29328 (+63) од,
  • РСЗВ – 1420 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1187 (+0) од,
  • літаків – 416 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41229 (+64),
  • крилаті ракети ‒ 3369 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52420 (+108) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3918 (+2).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
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