​Майже 1100 окупантів вдалося ліквідувати Силам оборони за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1080 окупантів, 4 ворожі танки, 8 бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, 108 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки.

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 008 240 солдатів.

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