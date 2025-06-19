414 бригаду “Птахи Мадяра” очолив Андрій Клименко

Це перший в ЗСУ командир бригади зі званням молодшого лейтенанта.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді повідомив, хто очолюватиме 414 бригаду “Птахи Мадяра”.

З 18 червня “Птахів Мадяра” очолює Андрій “Кліма” Клименко, командир команди ударних бпла “Кліма-Team”.

“Це мабуть перший у сучасній історії ЗСУ командир бригади - молодший лейтенант. Ми виросли не у званнях, але експертами з утилізації хробачні у промислових обʼємах”, - наголосив Бровді.

Командувач СБС ЗСУ розповів, що Андрій Клименко у мирному житті був спортсменом та тренером, абсолютним чемпіоном світу з таеквон-до ITF (2017, Пн.Корея).

Клименко на війні як доброволець з 24 лютого 2022 року і пройшов шлях від стрільця ТРО до комбата.