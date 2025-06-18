У Покровську через російські атаки зруйнований Покрово-Микільський храм

Внаслідок воєнних дій у Донецькій області продовжують потерпати храми Української Православної Церкви (УПЦ МП).

Про це повідомив Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП з посиланням на пресслужбу вікаріатства.

Зазначається, що Покрово-Микільський храм, що знаходиться при шахтоуправлінні “Покровське” в місті Покровськ, майже зруйновано.

Фото: УПЦ МП У Покровську через російські атаки зруйнований Покрово-Микільський храм

Фото: УПЦ МП У Покровську через російські атаки зруйнований Покрово-Микільський храм

Фото: УПЦ МП У Покровську через російські атаки зруйнований Покрово-Микільський храм

Фото: УПЦ МП У Покровську через російські атаки зруйнований Покрово-Микільський храм