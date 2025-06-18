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Росіяни зруйнували Покрово-Микільський храм у Покровську

Храм знаходиться при шахтоуправлінні “Покровське”.

Росіяни зруйнували Покрово-Микільський храм у Покровську
У Покровську через російські атаки зруйнований Покрово-Микільський храм
Фото: УПЦ МП

Внаслідок воєнних дій у Донецькій області продовжують потерпати храми Української Православної Церкви (УПЦ МП).

Про це повідомив Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП з посиланням на пресслужбу вікаріатства.

Зазначається, що Покрово-Микільський храм, що знаходиться при шахтоуправлінні “Покровське” в місті Покровськ, майже зруйновано.

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У Покровську через російські атаки зруйнований Покрово-Микільський храм
Фото: УПЦ МП
У Покровську через російські атаки зруйнований Покрово-Микільський храм

У Покровську через російські атаки зруйнований Покрово-Микільський храм
Фото: УПЦ МП
У Покровську через російські атаки зруйнований Покрово-Микільський храм

У Покровську через російські атаки зруйнований Покрово-Микільський храм
Фото: УПЦ МП
У Покровську через російські атаки зруйнований Покрово-Микільський храм

У Покровську через російські атаки зруйнований Покрово-Микільський храм
Фото: УПЦ МП
У Покровську через російські атаки зруйнований Покрово-Микільський храм

  • На Донеччині затримали ще одного агента ФСБ. Ним виявився 58-річний протоієрей Покровського вікаріатства УПЦ (МП), який коригував російські удари по українських захисниках.
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