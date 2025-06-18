Внаслідок воєнних дій у Донецькій області продовжують потерпати храми Української Православної Церкви (УПЦ МП).
Про це повідомив Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП з посиланням на пресслужбу вікаріатства.
Зазначається, що Покрово-Микільський храм, що знаходиться при шахтоуправлінні “Покровське” в місті Покровськ, майже зруйновано.
- На Донеччині затримали ще одного агента ФСБ. Ним виявився 58-річний протоієрей Покровського вікаріатства УПЦ (МП), який коригував російські удари по українських захисниках.