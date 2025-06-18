Росіяни знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, є пошкодження

Російські окупанти упродовж дня майже 15 разів атакували дронами і били з артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини.
Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Майже півтора десятки атак за день пережила Нікопольщина. Ворог обстрілював з артилерії, бив FPV-дронами та скидав боєприпаси з БпЛА. Під удар потрапили райцентр і Покровська громада", — ідеться у повідомленні.
Унаслідок обстрілів пошкоджені приватний будинок, 2 господарські споруди, авто, басейн, сонячна панель і лінія електропередач.
Люди не постраждали.
- Учора російська армія атакувала Нікополь на Дніпропетровщині. Загинув чоловік. Ще двоє – поранені.