Росіяни знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, є пошкодження

Люди не постраждали.

Російські окупанти упродовж дня майже 15 разів атакували дронами і били з артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Майже півтора десятки атак за день пережила Нікопольщина. Ворог обстрілював з артилерії, бив FPV-дронами та скидав боєприпаси з БпЛА. Під удар потрапили райцентр і Покровська громада", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів пошкоджені приватний будинок, 2 господарські споруди, авто, басейн, сонячна панель і лінія електропередач.

Люди не постраждали.