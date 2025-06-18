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Росіяни знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, є пошкодження

Люди не постраждали.

Росіяни знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, є пошкодження
Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти упродовж дня майже 15 разів атакували дронами і били з артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Майже півтора десятки атак за день пережила Нікопольщина. Ворог обстрілював з артилерії, бив FPV-дронами та скидав боєприпаси з БпЛА. Під удар потрапили райцентр і Покровська громада", — ідеться у повідомленні. 

Унаслідок обстрілів пошкоджені приватний будинок, 2 господарські споруди, авто, басейн, сонячна панель і лінія електропередач. 

Люди не постраждали.
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