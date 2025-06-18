Підозрюваного затримали українські правоохоронці у Києві у квітні цього року.

18 червня з України до США екстрадували учасника міжнародного кіберзлочинного угруповання.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зловмисник причетний до поширення програми-вимагача Ryuk.

Слідство встановило, що зловмисники здійснили понад 2400 кібератак у різних країнах з метою вимагання викупу за розблокування зашифрованих даних. Загальна сума отриманих виплат перевищує 100 мільйонів доларів.

За запитом США підозрюваного затримали українські правоохоронці у Києві у квітні цього року. Солом’янський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.