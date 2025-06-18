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Кількість загиблих у Києві зросла до 21: під завалами будинку на Солом'янці знайшли ще п'ятьох жертв

Роботи тривають. 

Кількість загиблих у Києві зросла до 21: під завалами будинку на Солом'янці знайшли ще п'ятьох жертв
Фото: EPA/UPG

Зросла кількість жертв учорашнього російського удару по Києву. З-під завалів будинку в Солом'янському районі дістали тіла ще п'ятьох убитих, повідомили в ДСНС.

Станом на ранок відомо про 21 загиблого киянина і 134 постраждалих. Пошукові роботи тривають.

"Станом на 07.00 з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 5 загиблих осіб. Всього за вказаною адресою вилучено тіла 16 осіб", – йдеться у повідомленні. 

  • Учора вночі Росія завдала одного з наймасованіших ударів по Києву. Постраждала більшість районів, та чи не найбільше – Солом'янський. Там ворог поцілив у дев'ятиповерхівку ракетою. Цілий під'їзд, від горища до підвалу, зруйновано.
  • Жертви удару є й в Дарницькому районі, де дрон влучив у багатоповерхівку.
  • Росія використала для цієї атаки 175 дронів і ракет. Зокрема, й касетних. 
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