Кількість загиблих у Києві зросла до 21: під завалами будинку на Солом'янці знайшли ще п'ятьох жертв

Зросла кількість жертв учорашнього російського удару по Києву. З-під завалів будинку в Солом'янському районі дістали тіла ще п'ятьох убитих, повідомили в ДСНС.
Станом на ранок відомо про 21 загиблого киянина і 134 постраждалих. Пошукові роботи тривають.
"Станом на 07.00 з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 5 загиблих осіб. Всього за вказаною адресою вилучено тіла 16 осіб", – йдеться у повідомленні.
- Учора вночі Росія завдала одного з наймасованіших ударів по Києву. Постраждала більшість районів, та чи не найбільше – Солом'янський. Там ворог поцілив у дев'ятиповерхівку ракетою. Цілий під'їзд, від горища до підвалу, зруйновано.
- Жертви удару є й в Дарницькому районі, де дрон влучив у багатоповерхівку.
- Росія використала для цієї атаки 175 дронів і ракет. Зокрема, й касетних.