Кількість загиблих у Києві зросла до 21: під завалами будинку на Солом'янці знайшли ще п'ятьох жертв

Зросла кількість жертв учорашнього російського удару по Києву. З-під завалів будинку в Солом'янському районі дістали тіла ще п'ятьох убитих, повідомили в ДСНС.

Станом на ранок відомо про 21 загиблого киянина і 134 постраждалих. Пошукові роботи тривають.

"Станом на 07.00 з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 5 загиблих осіб. Всього за вказаною адресою вилучено тіла 16 осіб", – йдеться у повідомленні.