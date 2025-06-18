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ДБР: Посадовці військової частини на Київщині приховали самогубство солдата, щоб його родичі отримали 15 млн гривень

Вони вказали, що військовий загинув під час виконання бойового завдання.

ДБР: Посадовці військової частини на Київщині приховали самогубство солдата, щоб його родичі отримали 15 млн гривень
Фото: ДБР

Повідомлено про підозру колишньому першому заступнику командира військової частини з Київщини та одному з членів комісії з проведення службового розслідування, які приховали факт самогубства військовослужбовця. 

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що посадовці навмисно не дослідили всі обставини загибелі. Знаючи про самогубство, вони склали та підписали сфальсифікований акт, у якому вказали, що військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання.

"На підставі підроблених документів сім’ї загиблого було безпідставно виплачено одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн гривень", - зазначили в ДБР.

Колишнім службовим особам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу - умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона зобов’язана була виконати, якщо це спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану.
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