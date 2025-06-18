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Внаслідок російських обстрілів Сумщини 2 людини загинули й 1 отримала поранення

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських обстрілів Сумщини 2 людини загинули й 1 отримала поранення
Фото: unn.ua

Внаслідок російських обстрілів Сумщини за добу 2 людини загинули й 1 отримала поранення, повідомляє Сумська ОВА. 

У Білопільській громаді внаслідок удару FPV дроном 1 цивільна особа загинула, 1 отримала поранення. 

У Юнаківській громаді внаслідок удару КАБ загинув чоловік 1978 року народження. 

Протягом доби, з ранку 17 червня до ранку 18 червня 2025 року, російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 33 населених пунктах в 12 територіальних громадах області. 

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. 

Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА, РСЗВ та керовані авіаційні бомби:

  • 30 скидань ВОГ з БпЛА; 
  • майже 10 ударів КАБів; 
  • понад 10 ударів РСЗВ.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА та ракетний удар по території Сумщини. 

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:  

  • у Конотопській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, приміщення школи, 8 багатоквартирних будинків, 4 приватні домоволодіння та 2 автомобілі; 
  • у Білопільській громаді пошкоджено мотоблок; 
  • Юнаківській громаді зруйновано приватний будинок. 

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 60 людей. 

За добу повітряна тривога в області тривала 8 годин 21 хвилину.
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