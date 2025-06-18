Внаслідок російських обстрілів Сумщини 2 людини загинули й 1 отримала поранення

Внаслідок російських обстрілів Сумщини за добу 2 людини загинули й 1 отримала поранення, повідомляє Сумська ОВА.

У Білопільській громаді внаслідок удару FPV дроном 1 цивільна особа загинула, 1 отримала поранення.

У Юнаківській громаді внаслідок удару КАБ загинув чоловік 1978 року народження.

Протягом доби, з ранку 17 червня до ранку 18 червня 2025 року, російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 33 населених пунктах в 12 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА, РСЗВ та керовані авіаційні бомби:

30 скидань ВОГ з БпЛА;

майже 10 ударів КАБів;

понад 10 ударів РСЗВ.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА та ракетний удар по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Конотопській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, приміщення школи, 8 багатоквартирних будинків, 4 приватні домоволодіння та 2 автомобілі;

у Білопільській громаді пошкоджено мотоблок;

Юнаківській громаді зруйновано приватний будинок.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 60 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 8 годин 21 хвилину.