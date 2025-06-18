Внаслідок російських обстрілів Сумщини 2 людини загинули й 1 отримала поранення

Внаслідок російських обстрілів Сумщини за добу 2 людини загинули й 1 отримала поранення, повідомляє Сумська ОВА.
У Білопільській громаді внаслідок удару FPV дроном 1 цивільна особа загинула, 1 отримала поранення.
У Юнаківській громаді внаслідок удару КАБ загинув чоловік 1978 року народження.
Протягом доби, з ранку 17 червня до ранку 18 червня 2025 року, російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 33 населених пунктах в 12 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА, РСЗВ та керовані авіаційні бомби:
- 30 скидань ВОГ з БпЛА;
- майже 10 ударів КАБів;
- понад 10 ударів РСЗВ.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА та ракетний удар по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Конотопській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, приміщення школи, 8 багатоквартирних будинків, 4 приватні домоволодіння та 2 автомобілі;
- у Білопільській громаді пошкоджено мотоблок;
- Юнаківській громаді зруйновано приватний будинок.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 60 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 8 годин 21 хвилину.