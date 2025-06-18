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Знищені десятки тисяч книг: унаслідок російського удару по Києву згорів склад видавництва

Згоріли примірники книг понад 130 найменувань. 

Знищені десятки тисяч книг: унаслідок російського удару по Києву згорів склад видавництва
Наслідки удару
Фото: Володимир Шовкошитний у Facebook

Унаслідок учорашнього російського удару по Києву вщент зруйновано офіс та склад видавництва "Український пріоритет". Згоріли десятки тисяч книг понад 130 найменувань, повідомив співвласник видавництва Володимир Шовкошитний. 

Втрачено, зокрема, наклади книг про історію від скіфської доби до сьогодення. Шовкошитний опублікував кадри понівеченого складу книг.

Російський удар пошкодив склад видавництва
Фото: Володимир Шовкошитний у Facebook
Російський удар пошкодив склад видавництва

"Український пріоритет" заснований в 2011 році родиною Шовкошитних. Спеціалізується на виданнях про історію України – як художніх, так і науково-популярних. Як зазначено на сайті "Книжкового арсеналу", серед авторів видавництва – письменники з України, Швеції, США, Канади, Іспанії, Італії; сім лавреатів Шевченківської премії та 9 номінантів на неї, академік та 9 професорів-письменників, авторки жіночої інтелектуальної прози.
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