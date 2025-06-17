У Київській області 18 червня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на Київ. Цього дня будуть приспущені державні прапори та заборонені будь-які розважальні заходи.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.
“Цієї ночі ворог бив по місту, яке спало. По будинках з мирними людьми. У своїх пропагандистських новинах країна-терорист називає їх “військовими об’єктами”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок російського удару понад 100 людей постраждали, є загиблі, рятувальники продовжують розбирати завали.
“Агресор має відповісти за кожне забране чи скалічене життя. Реальна протидія має стати обов’язком кожного, хто називає себе частиною цивілізованого світу. Мовчання чи спроби “зрозуміти Росію” — це вже співучасть у злочині”, - підсумував Калашник.
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В ніч на 17 червня Росія вдарила по Україні 472 засобами повітряного нападу: 440 ударними дронами та ракетами різних типів. ППО знешкодила 428 цілей. Основною ціллю ворога був Київ.
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У Києві є руйнування в різних районах – загалом у 27 локаціях. Відомо про 114 поранених і 14 жертв.
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18 червня в Києві оголошено Днем жалоби за жертвами масованої атаки ворога на столицю.
- Україна надіслала запит щодо скликання термінового засідання Радбезу ООН у зв’язку з останнім російськими обстрілом країни.