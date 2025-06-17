У цей день будуть приспущені державні прапори, заборонені будь-які розважальні заходи.

У Київській області 18 червня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на Київ. Цього дня будуть приспущені державні прапори та заборонені будь-які розважальні заходи.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

“Цієї ночі ворог бив по місту, яке спало. По будинках з мирними людьми. У своїх пропагандистських новинах країна-терорист називає їх “військовими об’єктами”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок російського удару понад 100 людей постраждали, є загиблі, рятувальники продовжують розбирати завали.

“Агресор має відповісти за кожне забране чи скалічене життя. Реальна протидія має стати обов’язком кожного, хто називає себе частиною цивілізованого світу. Мовчання чи спроби “зрозуміти Росію” — це вже співучасть у злочині”, - підсумував Калашник.