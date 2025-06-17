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У Київській області 18 червня оголошено Днем жалоби

У цей день будуть приспущені державні прапори, заборонені будь-які розважальні заходи.

У Київській області 18 червня оголошено Днем жалоби
У Київській області 18 червня оголошено Днем жалоби
Фото: Київська ОВА

У Київській області 18 червня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на Київ. Цього дня будуть приспущені державні прапори та заборонені будь-які розважальні заходи.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

“Цієї ночі ворог бив по місту, яке спало. По будинках з мирними людьми. У своїх пропагандистських новинах країна-терорист називає їх “військовими об’єктами”, - йдеться у повідомленні. 

Внаслідок російського удару понад 100 людей постраждали, є загиблі, рятувальники продовжують розбирати завали. 

“Агресор має відповісти за кожне забране чи скалічене життя. Реальна протидія має стати обов’язком кожного, хто називає себе частиною цивілізованого світу. Мовчання чи спроби “зрозуміти Росію” — це вже співучасть у злочині”, - підсумував Калашник. 

  • В ніч на 17 червня Росія вдарила по Україні 472 засобами повітряного нападу: 440 ударними дронами та ракетами різних типів. ППО знешкодила 428 цілей. Основною ціллю ворога був Київ. 

  • У Києві є руйнування в різних районах – загалом у 27 локаціях. Відомо про 114 поранених і 14 жертв. 

  • 18 червня в Києві оголошено Днем жалоби за жертвами масованої атаки ворога на столицю.

  • Україна надіслала запит щодо скликання термінового засідання Радбезу ООН у зв’язку з останнім російськими обстрілом країни.
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