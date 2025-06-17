Росіяни атакували Дніпропетровщину майже три десятки разів

Внаслідок російського удару є загиблий і постраждалі.

Сьогодні, 17 червня, росіяни майже три десятки разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вибухи лунали в райцентрі, Мирівській, Покровській і Марганецькій громадах”, - повідомив Лисак.

Внаслідок російського удару є загиблий і постраждалі.

Також виникло кілька пожеж, які рятувальники приборкали. Були пошкоджені інфраструктура, коледж, 4 житлові будинки і 5 господарських споруд. Понівечене приватне підприємство, знищено автомобіль.