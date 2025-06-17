Зеленський: Росія удосконалює іранські «шахеди» і передає Північній Кореї

"Це загроза не тільки для України", - наголосив глава держави.

Росія удосконалює іранські «шахеди» і передає Північній Кореї. Це становить загрозу не лише для України.

Таку заяву зробив Володимир Зеленський на спецзасіданні лідерів країн G7, повідомляє Офіс президента.

«Ми також маємо зважати на співпрацю між Росією та Іраном з одного боку і Росією та Північною Кореєю – з іншого. Яскравим прикладом цього є модернізація Росією іранських «шахедів» і подальша передача їх виробництва – удосконалених моделей – до Північної Кореї. Це загроза не тільки для України», - сказав глава держави.

Президент повідомив лідерам, що Україна працює над розробкою та розгортанням безпілотників-перехоплювачів, щоб захистити від «шахедів» свої міста.

«Наші міста, а отже, і ваші. І нам потрібне додаткове фінансування на їх виробництво; точні цифри надасть наша команда. І це – нові перехоплювачі – важливо як для Європи, так і для Індо-Тихоокеанського регіону, і для Японії, і для Канади, і для Сполучених Штатів», - додав Зеленський.