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Зеленський: Росія удосконалює іранські «шахеди» і передає Північній Кореї

"Це загроза не тільки для України", - наголосив глава держави.

Зеленський: Росія удосконалює іранські «шахеди» і передає Північній Кореї
чорні "шахеди", фото ілюстративне
Фото: скрін відео

Росія удосконалює іранські «шахеди» і передає Північній Кореї. Це становить загрозу не лише для України.

Таку заяву зробив Володимир Зеленський на спецзасіданні лідерів країн G7, повідомляє Офіс президента.

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«Ми також маємо зважати на співпрацю між Росією та Іраном з одного боку і Росією та Північною Кореєю – з іншого. Яскравим прикладом цього є модернізація Росією іранських «шахедів» і подальша передача їх виробництва – удосконалених моделей – до Північної Кореї. Це загроза не тільки для України», - сказав глава держави.

Президент повідомив лідерам, що Україна працює над розробкою та розгортанням безпілотників-перехоплювачів, щоб захистити від «шахедів» свої міста. 

«Наші міста, а отже, і ваші. І нам потрібне додаткове фінансування на їх виробництво; точні цифри надасть наша команда. І це – нові перехоплювачі – важливо як для Європи, так і для Індо-Тихоокеанського регіону, і для Японії, і для Канади, і для Сполучених Штатів», - додав Зеленський.

  • У 2024 році Росія та Північна Корея підписали договір про стратегічне партнерство, який, зокрема, включає положення про взаємну оборону.
  • Після цього Пхеньян уже направив до РФ тисячі солдатів для допомоги в бойових діях проти українських сил на заході Курської області.
  • Тепер стало відомо, що глава Ради безпеки РФ Сергій Шойгу під час переговорів із з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином домовився про те, що КНДР відправить до Росії тисячі фахівців (саперів і військових будівельників) для проведення відновлювальних робіт.
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