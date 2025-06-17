Ізраїль завершив серію ударів по місцях запуску та зберігання ракет класу “земля-земля” в Ірані

Армія оборони Ізраїлю завершила серію ударів по місцях запуску та зберігання ракет класу "земля-земля" в Ірані.
Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю.
“ВПС Ізраїлю завдали розвідувальних ударів по 12 місцях запуску ракет класу "земля-земля" та місцях зберігання”, - йдеться у повідомленні.
В Армії оборони Ізраїлю наголосили, що ці ракети були спрямовані на ізраїльських цивільних осіб.
Зазначається, що по одній з локацій в Ірані Ізраїль завдав удару, коли відбувалась підготовка до запуску ракет.
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