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Ізраїль завершив серію ударів по місцях запуску та зберігання ракет класу “земля-земля” в Ірані

Армія оборони Ізраїлю завдали розвідувальних ударів по 12 локаціях.

Ізраїль завершив серію ударів по місцях запуску та зберігання ракет класу “земля-земля” в Ірані
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю завершила серію ударів по місцях запуску та зберігання ракет класу "земля-земля" в Ірані.

Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

“ВПС Ізраїлю завдали розвідувальних ударів по 12 місцях запуску ракет класу "земля-земля" та місцях зберігання”, - йдеться у повідомленні. 

В Армії оборони Ізраїлю наголосили, що ці ракети були спрямовані на ізраїльських цивільних осіб.

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Зазначається, що по одній з локацій в Ірані Ізраїль завдав удару, коли відбувалась підготовка до запуску ракет.

  • Ізраїльські військово-повітряні сили завдали удару по укомплектованому командному центру в самому серці Тегерана й ліквідували Алі Шадмані – воєнного начальника штабу, найстаршого військового командувача та найближчу до верховного лідера Алі Хаменеї фігуру.
  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що напад на Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї покладе край боротьбі між Ізраїлем та Іраном.
  • Армія оборони Ізраїлю 16 червня завдала удару по центру зв'язку, який нібито використовувався у військових цілях Збройними силами Ірану.
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