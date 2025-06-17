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У Швеції на торгове представництво Росії з дрона скинули банку з фарбою

Росіяни вже рік жаліються на подібні випадки

У Швеції на торгове представництво Росії з дрона скинули банку з фарбою
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У ніч на 17 червня, коли Росія здійснила чергову ракетно-дронову атаку на Україну, в Швеції скинули з дрона банку з фарбою на торговельне представництво РФ.

Про це повідомило "Радіо Свобода" з посиланням на посольство РФ.

Російські працівники установи пожалілися, що дрон пролетів над територією представництва та скинув перед центральним входом пакет із фарбою.

Вони звинуватили владу Швеції в тому, що вона "не впоралася з дотриманням своїх міжнародно-правових зобов’язань". 

Влада Швеції заяву посольства РФ наразі не коментувала.

  • Росіяни вже рік жаліються на подібні випадки. Так, 25 травня на посольство РФ з дрона скинули банку з фарбою
  • У листопаді минулого року росіяни жалілися на чергову банку з фарбою, скинутою на територію дипмісії. Також росіяни говорили, що невідомі "пошкоджували їхні автомобілі, та інше майно російської дипмісії". 
  • Наприкінці січня 2025 року чоловік намагався на легковому автомобілі протаранити ворота посольства РФ у Стокгольмі. Його затримала поліція. 
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