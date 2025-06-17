У Швеції на торгове представництво Росії з дрона скинули банку з фарбою

У ніч на 17 червня, коли Росія здійснила чергову ракетно-дронову атаку на Україну, в Швеції скинули з дрона банку з фарбою на торговельне представництво РФ.
Про це повідомило "Радіо Свобода" з посиланням на посольство РФ.
Російські працівники установи пожалілися, що дрон пролетів над територією представництва та скинув перед центральним входом пакет із фарбою.
Вони звинуватили владу Швеції в тому, що вона "не впоралася з дотриманням своїх міжнародно-правових зобов’язань".
Влада Швеції заяву посольства РФ наразі не коментувала.
- Росіяни вже рік жаліються на подібні випадки. Так, 25 травня на посольство РФ з дрона скинули банку з фарбою.
- У листопаді минулого року росіяни жалілися на чергову банку з фарбою, скинутою на територію дипмісії. Також росіяни говорили, що невідомі "пошкоджували їхні автомобілі, та інше майно російської дипмісії".
- Наприкінці січня 2025 року чоловік намагався на легковому автомобілі протаранити ворота посольства РФ у Стокгольмі. Його затримала поліція.