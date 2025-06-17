У Швеції на торгове представництво Росії з дрона скинули банку з фарбою

Росіяни вже рік жаліються на подібні випадки

У ніч на 17 червня, коли Росія здійснила чергову ракетно-дронову атаку на Україну, в Швеції скинули з дрона банку з фарбою на торговельне представництво РФ.

Про це повідомило "Радіо Свобода" з посиланням на посольство РФ.

Російські працівники установи пожалілися, що дрон пролетів над територією представництва та скинув перед центральним входом пакет із фарбою.

Вони звинуватили владу Швеції в тому, що вона "не впоралася з дотриманням своїх міжнародно-правових зобов’язань".

Влада Швеції заяву посольства РФ наразі не коментувала.