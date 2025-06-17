Тайвань уклав угоду щодо програмного забезпечення для дронів, яке випробували на фронті в Україні

Американсько-німецька компанія Auterion заявила, що угода може зрештою призвести до використання цієї технології в мільйонах безпілотників для Тайваню.

Тайвань уклав угоду про партнерство з американсько-німецькою компанією Auterion щодо програмного забезпечення для безпілотників, яке пройшло бойові випробування в Україні, пише Reuters.

Таким чином острів хоче зміцнити оборону від все більших військових загроз з боку гігантського сусіда Китаю.

Auterion, чиє програмне забезпечення використовується в українських безпілотниках, що виконують бойові місії проти Росії, заявила, що угода може зрештою призвести до використання цієї технології в мільйонах безпілотників для Тайваню.

Китай розглядає демократичний Тайвань як свою територію та протягом останніх п'яти років посилив свій військовий тиск, провівши понад десяти військових навчань. Уряд Тайваню відкидає претензії Пекіна на суверенітет.

З моменту вторгнення Росії в Україну в 2022 році Тайвань вивчає, як Україна розгортає безпілотники, як у повітрі, так і на морі, щоб успішно компенсувати чисельну перевагу Росії на полі бою, враховуючи, що сили Китаю також переважають сили Тайваню.

Auterion заявила, що погодилася на стратегічне партнерство з дослідницьким підрозділом Міністерства оборони Тайваню, Національним інститутом науки і технологій Чун-Шань у галузі безпілотних систем та програмного забезпечення для управління роєм безпілотників.

“Те, що ми пропонуємо, перевірено в бойових діях в Україні для стримування агресії та знищення танків, військово-морських засобів та іншого справді дорогого обладнання. Тож, створивши великий автономний флот, Тайвань може стримувати Китай”, – сказав Reuters виконавчий директор Auterion Лоренц Майєр.

“Це партнерство є надзвичайно довгостроковим. Тож я думаю, що якщо виміряти це кількістю дронів або доларів, ми очікуємо мільйони дронів протягом кількох років і сотні мільйонів доларів”, – додав він, виступаючи на організованій міністерством виставці морських дронів у північно-східному тайванському порту Суао.

Під тиском Сполучених Штатів Тайвань працює над трансформацією своїх збройних сил, щоб мати змогу вести “асиметричну війну”, використовуючи мобільну та часто дешевшу зброю, яка все ще має цілеспрямований удар, таку як дрони та ракети, встановлені на вантажівках.

“Україна розгорнула морські дрони не лише для атаки кораблів Чорноморського флоту Росії, але й для збивання літаків”, ‒ зазначає видання.

Серед безпілотних морських дронів, представлених у Суао, були не лише ті, що можна було начинити вибухівкою, але й менші судна, які можуть проводити малопомітну розвідку.