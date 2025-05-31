Гегсет заявив, що напад Китаю на Тайвань "може бути неминучим"

Міністр оборони США Піт Гегсет під час виступу на оборонному форумі IISS Shangri-La Dialogue у Сінгапурі попередив, що військовий напад Китаю на Тайвань "може бути неминучим", і закликав союзників Америки в Індо-Тихоокеанському регіоні збільшити витрати на оборону як додатковий фактор стримування Пекіна.

Його цитує Financial Times.

За словами Гегсета, Китай хоче стати гегемоном в Азії так, що це стає "тривожним сигналом". Він додав, що будь-яка спроба комуністичного Китаю завоювати Тайвань призведе до руйнівних наслідків для Індо-Тихоокеанського регіону та всього світу. У Тайвані вважають, що імовірно Китай спробує це зробити у 2027 році.

"Немає причин прикрашати це. Загроза, яку становить Китай, реальна, і вона може бути неминучою. Сподіваємося, що ні, але це точно можливо", – сказав він.

Гегсет заявив, що партнери США в регіоні повинні наслідувати приклад Європи і збільшити витрати на оборону.

Він додав, що ніхто не повинен сумніватися у відданості США своїм союзникам у регіоні, і що президент Дональд Трамп прагне "досягти миру через силу" , стримуючи агресію в Індо-Тихоокеанському регіоні, який є пріоритетним для Штатів.

Хоча міністр традиційно звинуватив Джо Байдена в ослабленні Америки, багато військових ініціатив, орієнтованих на Азію, про які він говорив, виглядали продовженням політики, запровадженої колишнім президентом.

Гегсет заявив, що США не прагнуть конфлікту з Китаєм, але "не дозволять підпорядковувати своїх союзників і партнерів". Він зазначив, що Китай використовує свої кіберможливості для атак на критичну інфраструктуру в США та за їх межами, а також переслідує своїх сусідів, зокрема Тайвань.

На думку американського політика, спокуса тісної економічної співпраці із Пекіном для країн може ускладнити прийняття рішень "у часи напруженості чи конфлікту".

На запитання про те, яку роль мають відігравати європейські військові в Індо-Тихоокеанському регіоні, Хегсет відповів, що "важливу", а потім додав, що Вашингтон волів би, щоб вони зосередили свої зусилля на євроатлантичному регіоні.