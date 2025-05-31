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Китай закликає США припинити “дискримінаційні обмеження”

Йдеться, зокрема, про обмеження імпорту в галузі виробництва мікросхем. 

Китай закликає США припинити “дискримінаційні обмеження”
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Китай неодноразово висловлював США стурбованість щодо зловживання заходами експортного контролю в секторі напівпровідників та інших пов'язаних з цим практик, заявив речник посольства Китаю в США Лю Пен'ю, передає NBC News

“Китай знову закликає США негайно виправити свої помилкові дії, припинити дискримінаційні обмеження проти Китаю та спільно підтримувати консенсус, досягнутий на переговорах високого рівня в Женеві”, – сказав речник посольства КНР.

Втім, у заяві не уточнюються жодні дії, вжиті США. 

Водночас раніше Китай заявляв, що США “зловживають” експортним контролем після того, як США заборонили американським компаніям імпортувати або навіть використовувати чіпи штучного інтелекту Huawei.

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Останнім часом обмеження посилилися, на початку цього тижня виробники програмного забезпечення для чіпів, включаючи Synopsys та Cadence Design Systems, заявили, що отримали листи від Міністерства торгівлі США з проханням припинити продажі до Китаю.

Nvidia, яка виробляє найсучасніші напівпровідники для застосувань штучного інтелекту, виступила проти експортного контролю США. На думку компанії, такі заходи лише змусять Китай розробити власну екосистему чіпів, а не будувати її навколо стандартів США.

  • Американський президент Дональд Трамп звинуватив Китай у порушенні двотижневого тарифного перемир'я зі США, погрожуючи відновити "торговельну війну" між двома найбільшими економіками світу.
  • Адміністрація президента США Дональда Трампа планує внести низку китайських компаній-виробників чіпів до чорного списку експортерів, але деякі чиновники хочуть відкласти цей крок, щоб не зашкодити укладенню довгострокової торговельної угоди з Пекіном.
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