Китай закликає США припинити “дискримінаційні обмеження”

Китай неодноразово висловлював США стурбованість щодо зловживання заходами експортного контролю в секторі напівпровідників та інших пов'язаних з цим практик, заявив речник посольства Китаю в США Лю Пен'ю, передає NBC News.

“Китай знову закликає США негайно виправити свої помилкові дії, припинити дискримінаційні обмеження проти Китаю та спільно підтримувати консенсус, досягнутий на переговорах високого рівня в Женеві”, – сказав речник посольства КНР.

Втім, у заяві не уточнюються жодні дії, вжиті США.

Водночас раніше Китай заявляв, що США “зловживають” експортним контролем після того, як США заборонили американським компаніям імпортувати або навіть використовувати чіпи штучного інтелекту Huawei.

Останнім часом обмеження посилилися, на початку цього тижня виробники програмного забезпечення для чіпів, включаючи Synopsys та Cadence Design Systems, заявили, що отримали листи від Міністерства торгівлі США з проханням припинити продажі до Китаю.

Nvidia, яка виробляє найсучасніші напівпровідники для застосувань штучного інтелекту, виступила проти експортного контролю США. На думку компанії, такі заходи лише змусять Китай розробити власну екосистему чіпів, а не будувати її навколо стандартів США.