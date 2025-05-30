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Міністр юстиції Чехії пішов у відставку через подарунок у біткоїнах на $45 млн

Імовірно, подарунок міністерству зробив наркоторговець.

Міністр юстиції Чехії пішов у відставку через подарунок у біткоїнах на $45 млн
Міністр юстиції Чехії Павло Блажек
Фото: EPA/UPG

Міністр юстиції Чехії Павло Блажек пішов у відставку через звинувачення у тому, що його міністерство прийняло подарунок у біткоїнах від засудженого злочинця, а пізніше продало криптовалюту приблизно за 1 мільярд крон (45 мільйонів доларів).

Про це пише Bloomberg та ČT24.

Зазначається, що чеські прокурори розпочали розслідування цієї справи. Блажек заявив, що вирішив піти у відставку, хоча йому "не було відомо про жодні незаконні дії".

У своєму дописі в соцмережі Х він написав, що не хоче шкодити репутації ні уряду, ні правлячої коаліції.

Раніше він заявив, що не бачить нічого поганого в прийнятті подарунка, оскільки немає жодних доказів того, що він походить з незаконної діяльності. 

Прем'єр-міністр Петр Фіала заявив, що переконаний, що Блажек діяв добросовісно, але цінує відповідальне рішення міністра піти у відставку. Він сказав, що переконаний, що Блажек діяв добросовісно у випадку з аукціоном біткойнів. Пізніше прем'єр-міністр додав, що в нього є кандидат на наступника Блажека, але не назвав його імені. 

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Як пише видання  ČT24, криптовалюту міністерству імовірно подарував Томаш Їржиковський, який у 2017 році потрапив до в'язниці за розкрадання, торгівлю наркотиками та незаконне зберігання зброї. 

За словами Блажека, якби було доведено, що решта біткоїнів також походять із злочинної діяльності, держава їх конфіскувала б. 

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