Глава МЗС Чехії заперечив спецпредставнику Трампа щодо питання розширення НАТО

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський вважає, що розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії.
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
«Розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії. Там, де Росія межує із країнами НАТО, війни немає. Війна йде у інших місцях», - зазначив Ліпавський.
- Перед цим спецпредставник президента США у справах України Кіт Келлог сказав, що Москва постійно повертається до теми розширення Альянсу та згадує не лише Україну, а й Грузію й Молдову.
- За словами Келлога, США висловили готовність обговорити припинення розширення НАТО до російського кордону.