Глава МЗС Чехії заперечив спецпредставнику Трампа щодо питання розширення НАТО

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський вважає, що розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії. Там, де Росія межує із країнами НАТО, війни немає. Війна йде у інших місцях», - зазначив Ліпавський.