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Глава МЗС Чехії заперечив спецпредставнику Трампа щодо питання розширення НАТО

Розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії, вважає Ліпавський.

Глава МЗС Чехії заперечив спецпредставнику Трампа щодо питання розширення НАТО
Ян Ліпавський
Фото: ЕРА/UPG

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський вважає, що розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

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«Розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії. Там, де Росія межує із країнами НАТО, війни немає. Війна йде у інших місцях», - зазначив Ліпавський.

  • Перед цим спецпредставник президента США у справах України Кіт Келлог сказав, що Москва постійно повертається до теми розширення Альянсу та згадує не лише Україну, а й Грузію й Молдову.
  • За словами Келлога, США висловили готовність обговорити припинення розширення НАТО до російського кордону. 
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