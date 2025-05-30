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Справа проти медиків Дієго Марадони розвалилася у суді

Виявилося, що суддя брала участь у зйомках документального фільму.

Справа проти медиків Дієго Марадони розвалилася у суді
Дієго Марадона
Фото: EPA/UPG

В Аргентині судова справа щодо можливого вбивства з необережності проти лікарів легендарного футболіста Дієго Армандо Марадони зазнала краху, коли виявилося, що одна з суддів порушила правила конфіденційності засідань.

Як пише BBC, Джульєтта Макінтач брала участь у зйомках документального фільму, присвяченого Марадоні та обставинам його смерті. Прокуратура назвала її "актрисою, а не суддею" і домоглася відставки. Проте тепер увесь прогрес у справі, в якій було допитано майже 50 свідків, зведено нанівець.

Семеро людей, відповідальних за стан здоров'я Марадони, потрапили на лаву підсудних через звинувачення у неналежному догляді, який призвів до смерті кумира мільйонів від серцевого нападу у 2020 році. Вони заперечують свою провину та вказують на нехтування самою зіркою футболу медичних приписів після операції на мозку. У разі доведення провини їм загрожує від 8 до 25 років за ґратами.

Судовий процес стартував у березні і мав завершитися в липні, проте тепер має розпочатися заново - і терміни поки не визначені.

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