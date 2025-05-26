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СБУ: 15 років тюрми отримав агент розвідки РФ, який шпигував за ешелонами ЗСУ на півночі України

Російський агент передавав куратору ФСБ зібрані дані у вигляді координат руху та зупинок ешелонів.

СБУ: 15 років тюрми отримав агент розвідки РФ, який шпигував за ешелонами ЗСУ на півночі України
Фото: СБУ

За доказовою базою Служби безпеки України 15 років тюрми з конфіскацією майна отримав ще один агентФСБ, якого СБУ затримала на Чернігівщині навесні 2024 року.

Про це пише СБУ.

Засудженим є 45-річний працівник місцевої філії Укрзалізниці, який шпигував за ешелонами Сил оборони.

За матеріалами справи, зрадник використовував робоче місце на залізничній станції, щоб приховано фіксувати проходження і транзитні зупинки рухомого складу ЗСУ.

Найбільше ворога цікавили вантажні поїзди, що транспортують на фронт бронетехніку, артилерійські системи та боєприпаси.

Агент передавав куратору зібрані дані у вигляді координат руху та зупинок ешелонів, а також фотознімки об’єктів.

Після викриття "крота" співробітники СБУ задокументували його злочини і затримали. Одночасно були проведені спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони та об’єктів залізничної інфраструктури.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон і планшет із доказами роботи на ворога.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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