ЦПД: у російських "Шахедах" немає штучного інтелекту

У росіян є інший ударний дрон з ШІ, але це не "Шахед".

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відреагував на інформацію щодо начебто знайденої у збитому "Шахеді" записку і підкреслив, що в цьому типі БПЛА штучного інтелекту наразі немає.

Про це Коваленко повідомив у Telegram.

"Історія про "записки в Шахедах" і управління через Телеграм-боти — це, звісно, щось. Щодо дистанційного керування — деякі "Шахеди" ще з минулого року так керуються, на них камери встановлювали і керували дистанційно. Жодної сенсації — їх збивають", — каже Коваленко.

Також керівник ЦПД додає, що штучного інтелекту в безпілотниках типу "Shahed" наразі нема. У росіян є інший ударний дрон з ШІ, але це не "Шахед".

"Росіяни загалом без Китаю не мають можливостей серйозного розвитку ШІ, який міг би конкурувати із Заходом", — підкреслює Коваленко.