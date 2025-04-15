ВР ухвалила законопроєкт, який наближає Україну до єдиного роумінгу з ЄС

Це – завершальний законодавчий етап на шляху до єдиної роумінгової зони з ЄС.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 12150, який наближає український телекомунікаційний ринок до європейських стандартів і розширює повноваження національного телеком-регулятора — НКЕК. Це завершальний законодавчий етап на шляху до єдиної роумінгової зони з ЄС.

Як повідомили у Мінцифри, після всіх формальних процедур українці зможуть користуватися мобільним зв’язком у країнах ЄС без додаткових витрат.

Розробкою законопроєкту займалася команда експертів НКЕК спільно з Мінцифрою та мобільними операторами. Його ухвалення є важливим кроком до інтеграції України в єдину роумінгову зону ЄС та виконанням умов для вступу до Євросоюзу.

Серез новацій – урегульовано, що європейським операторам не потрібно буде проходити процедуру загальної авторизації в Україні, якщо вони не надаватимуть послуг електронних комунікацій. Це дасть їм змогу швидше та легше надавати свої послуги через українські мережі.

Також законопроєкт визначає повноваження НКЕК, необхідні для покращення роботи послуги «Роумінг як вдома» (Roam Like at Home) в Україні:

моніторинг сумісності та з’єднання мереж українських і європейських операторів;

забезпечення доступу, взаємоз’єднання й сумісності надання послуг українськими та європейськими операторами;

допомага українцям взаємодіяти з європейськими операторами, якщо в них не працюватимуть послуги зв’язку.

Оператори отримають змогу забезпечувати сумісність своїх мереж, навіть якщо використовують різне обладнання чи технології. Завдяки цьому абоненти безперешкодно користуватимуться роумінгом.

Режим «Роумінг як вдома» працює в усіх 27 країнах ЄС. У країнах Євросоюзу над упровадженням зони «Роумінг як вдома» почали працювати у 2007 році, а запустили у 2017-му. Україна, як кандидат у члени ЄС, проходить цей процес у пришвидшеному режимі через повномасштабне вторгнення РФ.

Із квітня 2022 року діє спеціальна Спільна заява між українськими та європейськими операторами. Вона передбачає пільгові тарифи для українських громадян і діє до липня 2025 року.

Після приєднання України до «Роумінгу як вдома» українці в країнах ЄС та громадяни ЄС в Україні зможуть користуватися домашніми тарифами вже на постійній, а не пільговій основі.