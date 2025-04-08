Мережа X змінила правила щодо пародійних та фейкових акаунтів

Користувачі жартують, що на платформі стане менше Ілонів Масків.

Соціальна мережа X, яку мільярдер Ілон Маск нещодавно де-факто продав самому собі, оголосила про зміну політики щодо облікових записів, які імітують чи наслідують інших користувачів.

Як пише BBC, фейкові чи пародійні акаунти з 10 квітня зобов'язані вказувати у своїй назві цей статус, а також змінити фото, якщо воно збігається з тим, яке використовує реальна особа на своїй справжній сторінці. Вимога поширюється також на фан-спільноти.

Найбільша кількість акаунтів-пародій на платформі створюється на ім'я саме Ілона Маска - один з них має понад 1 мільйонів читачів і нещодавно обіцяв розіграти автомобіль Tesla за лайк та підписку.

Європейський Союз критикував політику мережі X щодо надання верифікаційної "синьої галки" за невелику плату. У Брюсселі стверджували, що через це зростає загроза шахрайства та дезінформації користувачів. Проте Маск відкидав подібні звинувачення.