Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Навіщо ми ходили в Курську область?
Навіщо ми ходили в Курську область?
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Спокуса не реформувати освіту, бо це складно, обернеться тим, що ми відстанемо ще більше
Спокуса не реформувати освіту, бо це складно, обернеться тим, що ми відстанемо ще більше
Зеленський підтвердив обмін полоненими у форматі "175 на 175"
Зеленський підтвердив обмін полоненими у форматі "175 на 175"
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
ГоловнаТехнології

Міноборони: українські та американські компанії працюють над модернізацією засобів ППО

Також розглядається можливість проведення ремонту деяких систем ППО.

Міноборони: українські та американські компанії працюють над модернізацією засобів ППО
Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Представники Міноборони України, Повітряних сил ЗСУ, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, українських та американських оборонних компаній обговорили організацію ремонт та модифікацію деяких систем української ППО.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Українські та американські компанії розглядають можливість проведення ремонту деяких систем ППО, які є на озброєнні Збройних сил України, на території України, що дозволить швидше почати використовувати оновлену зброю.

Начальник Головного управління супроводження ракетних програм Міноборони бригадний генерал Сергій Баранов висловив сподівання, що “компанії України та США, які працюють у цій сфері, зможуть посилити співпрацю”.

Під час зустрічі у Києві сторони обговорили поточний стан спільних проєктів та подальші кроки з їх реалізації.

  • У Міноборони розповіли про безпілотник вітчизняної розробки Raybird, який "вміє" обходити ворожі ППО і РЕБ. 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies