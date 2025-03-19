Обстріли Дніпропетровщини: четверо постраждалих та пошкоджене підприємство

Також під обстрілом опинилася Нікопольщина.

Російська армія завдала балістичного удару по Дніпропетровській області. У Кам'янському районі поранені люди, на Нікопольщині пошкоджене транспортне підприємство.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через ракетну атаку на Кам'янський район у лікарні опинилися четверо постраждалих. Це чоловіки 20, 38, 44 та 55 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Пожежу, яка виникла внаслідок удару, рятувальники вже загасили. Пошкоджене транспортне підприємство.

По Нікопольському району ворог цілив артилерією та БпЛА. Вибухи лунали у Нікополі, Марганецькій та Покровській громадах. Там понівечене транспортне підприємство. Люди не постраждали.