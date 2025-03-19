Спокуса не реформувати освіту, бо це складно, обернеться тим, що ми відстанемо ще більше
Спокуса не реформувати освіту, бо це складно, обернеться тим, що ми відстанемо ще більше
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Зеленський підтвердив обмін полоненими у форматі "175 на 175"
Зеленський підтвердив обмін полоненими у форматі "175 на 175"
Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Навіщо ми ходили в Курську область?
Навіщо ми ходили в Курську область?
ГоловнаСуспільствоВійна

Обстріли Дніпропетровщини: четверо постраждалих та пошкоджене підприємство

Також під обстрілом опинилася Нікопольщина.

Обстріли Дніпропетровщини: четверо постраждалих та пошкоджене підприємство
обстріли Нікополя
Фото: Сергій Лисак

Російська армія завдала балістичного удару по Дніпропетровській області. У Кам'янському районі поранені люди, на Нікопольщині пошкоджене транспортне підприємство.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через ракетну атаку на Кам'янський район у лікарні опинилися четверо постраждалих. Це чоловіки 20, 38, 44 та 55 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. 

Пожежу, яка виникла внаслідок удару, рятувальники вже загасили. Пошкоджене транспортне підприємство.

По Нікопольському району ворог цілив артилерією та БпЛА. Вибухи лунали у Нікополі, Марганецькій та Покровській громадах. Там понівечене транспортне підприємство. Люди не постраждали.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies