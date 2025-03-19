Росіяни атакували залізничну інфраструктуру Дніпропетровщини

Російські окупанти вдарили балістичною ракетою по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини.
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
"Друга лише за сьогодні ворожа атака по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. Поранено чотирьох залізничників, з них двоє – у тяжкому стані. Їм надається медична допомога", – ідеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, ворог атакував інфраструктуру балістичною ракетою.
Залізничники доклали всіх зусиль, щоб ворожі удари не вплинули на рух пасажирських поїздів.
- 19 березня Росія завдала ракетного удару по Кам’янському району Дніпропетровщини. Всі деталі щодо руйнувань, які залишила по собі атака, з’ясовують.