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Росіяни атакували залізничну інфраструктуру Дніпропетровщини

Ворог запустив балістичну ракету.

Росіяни атакували залізничну інфраструктуру Дніпропетровщини
Фото: Укрзалізниця

Російські окупанти вдарили балістичною ракетою по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. 

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

"Друга лише за сьогодні ворожа атака по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. Поранено чотирьох залізничників, з них двоє – у тяжкому стані. Їм надається медична допомога", – ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, ворог атакував інфраструктуру балістичною ракетою. 

Залізничники доклали всіх зусиль, щоб ворожі удари не вплинули на рух пасажирських поїздів.

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