Генштаб: найбільша кількість боєзіткнень на фронті відбулася на Покровському напрямку

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Сили оборони вживають необхідних заходів для недопущення просування противника вглиб української території.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 64.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Тимоновичі, Хрінівка, Прогрес Чернігівської області; Степок, Попівка Сумської області; Відродженівське Харківської області. Також противник завдав авіаудару по районах населених пунктів Угроїди, Миропілля, Тур’я, Мала Рибиця, Петрушівка Сумської області.

На Харківському напрямку противник один раз атакував позиції наших підрозділів поблизу Дворічної. Боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили дну атаку поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Ямполівки та в напрямку населеного пункту Нове. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед в напрямку Олександро-Шультиного, атаку відбито.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районах Торецька, Кримського та Диліївки. Шість штурмів загарбників наші захисники відбили, ще три атаки тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 29 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій в районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Успенівка, Преображенка, Олексіївка, Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 24 атаки, п’ять боєзіткнень ще триває.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій ворожих військ. Противник намагався просуватись в районі Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку ворог атакує позиції наших військ в напрямку Новополя, триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили дві атаки в напрямку Степового. Бої тривають до цього часу. Авіаударів КАБами зазнали Ясна Поляна, Блакитне та Новоіванівка.

З початку доби на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаударів по Бургунці та Вирівці.

Триває операція в Курській області. Українські воїни за сьогодні відбивали дев’ять ворожих атак, чотири бої точаться до цього часу. Також авіація загарбників на цьому напрямку завдала сім авіаударів, скинувши при цьому вісім КАБ.

На Сіверському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін не відбулося.