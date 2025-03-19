ЦПД: Кремль намагається звинуватити Україну у начебто зриві припинення вогню

Росія намагається звинуватити Україну у начебто зриві припинення вогню. Російське міноборони звинувачує Україну в нібито атаці на російський об’єкт енергетичної інфраструктури.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"Російська пропаганда активно тиражує повідомлення, ніби Україна зриває домовленість щодо припинення вогню. Зокрема, російське міноборони звинувачує Україну в атаці на російський об’єкт енергетичної інфраструктури, заявляючи, що це провокація для зриву мирних ініціатив Президента США. З аналогічною заявою виступив і речник кремля дмитро пєсков, звинувативши Київ у "відсутності договороздатності", — кажуть у ЦПД.

Фото: ЦПД

У відомстві підкреслюють, що всі заяви лунають після масованої дронової атаки по об’єктах енергетичної та цивільної інфраструктури України, яку Росія здійснила одразу після переговорів Дональда Трампа з Путіним.

"Таким чином росія намагається спотворити реальність та перекласти на Україну відповідальність за зрив домовленостей припинення вогню і провокації, які влаштовує сама. Такою поведінкою москва намагається затягувати війну та саботувати мирні ініціативи", — наголошують у відомстві.