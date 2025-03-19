Спокуса не реформувати освіту, бо це складно, обернеться тим, що ми відстанемо ще більше
Спокуса не реформувати освіту, бо це складно, обернеться тим, що ми відстанемо ще більше
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Бессент розповів про доручення Трампа про нові санкції проти Росії: обмеження на 10 з 10
Бессент розповів про доручення Трампа про нові санкції проти Росії: обмеження на 10 з 10
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський повторив "червону лінію": Україна не піде на визнання окупованої території Росією

Він вважає, що без повного припинення вогню до того, як настане остаточний мир, не обійтись. 

Зеленський повторив "червону лінію": Україна не піде на визнання окупованої території Росією
Володимир Зеленський під час пресконференції
Фото: EPA/UPG

Поки що Росія демонструє неготовність до закінчення війни. Питання територій буде одним із чутливий і складних питань на майбутніх перемовинах. 

Будь-які перемовини – це дуже крихка спроможність закінчити війну, особливо з росіянами, сказав український президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з фінським президентом. Першим кроком до миру все рівно буде припинення вогню.

"Навіть якщо до нього треба пройти шляхи, як то тиша в небі, тиша на морі. Але все одно дійде до тиші на всьому фронту. Це правильні кроки, якщо ми дійсно хочемо закінчити війну справедливим миром. І тоді вже будемо переходити до інших питань, серед яких, я впевнений, будуть підніматись територіальні питання. Для нас червоною лінією є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими. Ми на це не підемо", – запевнив президент України. 

Також він сказав, що важливим елементом безпеки для України є необговорення з росіянами того, якою має бути армія. Також Зеленський не збирається проговорювати з Росією економічні гарантії безпеки, а головною такою гарантією є Євросоюз. 

  • Питання територій Україна і США обговорювали на зустрічі в Саудівській Аравії минулого тижня. Зокрема, говорили про питання контролю над ЗАЕС – найбільшою європейською атомною електростанцією, яка в зв'язку з захопленням росіянами тепер несе постійні ризики. Київ наголосив, що жодної своєї території Росією не визнаватиме. 
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies