Зеленський повторив "червону лінію": Україна не піде на визнання окупованої території Росією

Він вважає, що без повного припинення вогню до того, як настане остаточний мир, не обійтись.

Поки що Росія демонструє неготовність до закінчення війни. Питання територій буде одним із чутливий і складних питань на майбутніх перемовинах.

Будь-які перемовини – це дуже крихка спроможність закінчити війну, особливо з росіянами, сказав український президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з фінським президентом. Першим кроком до миру все рівно буде припинення вогню.

"Навіть якщо до нього треба пройти шляхи, як то тиша в небі, тиша на морі. Але все одно дійде до тиші на всьому фронту. Це правильні кроки, якщо ми дійсно хочемо закінчити війну справедливим миром. І тоді вже будемо переходити до інших питань, серед яких, я впевнений, будуть підніматись територіальні питання. Для нас червоною лінією є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими. Ми на це не підемо", – запевнив президент України.

Також він сказав, що важливим елементом безпеки для України є необговорення з росіянами того, якою має бути армія. Також Зеленський не збирається проговорювати з Росією економічні гарантії безпеки, а головною такою гарантією є Євросоюз.