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На Одещині 14-річна школярка підпалила електропідстанцію, щоб заробити гроші

Тепер за скоєне їй загрожують примусові заходи виховного характеру.

На Одещині 14-річна школярка підпалила електропідстанцію, щоб заробити гроші
На Одещині 14-річна школярка підпалила електропідстанцію
Фото: Поліція Одещини

В одному з сіл Березівського району Одеської області 14-річна школярка підпалила електропідстанцію, щоб заробити гроші.

Про це розповіли у поліції Одещини. 

Подія сталася минулого тижня. Дочекавшись, коли на вулиці стемніє, дівчина пішла до трансформаторної підстанції, облила її легкозаймистою рідиною і підпалила. Процес вона зафільмувала на телефон для підтвердження замовнику виконаної "роботи".

Селяни, які проживають неподалік, одразу помітили пожежу, загасили її та повідомили в поліцію. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Правоохоронці оперативно встановили, що до події причетна 14-річна місцева жителька. Дівчина під час пошуку "легкого" заробітку в одному з каналів месенджера погодилася за винагороду здійснити підпал об’єкта електроенергетики.Поліцейські вилучили з місця та у неповнолітньої речові докази причетності до злочину, зокрема пляшку з-під легкозаймистої рідини, ганчірку, коробку від сірників, мобільний телефон із листуванням із так званим куратором та ін. Слідчі розпочали провадження за ч. 2 ст. 194-1 (умисне пошкодження об'єктів електроенергетики) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини злочину. Слідство триває.

"Після закінчення досудового розслідування вирішуватиметься питання про направлення до суду клопотання щодо застосування примусових заходів виховного характеру відносно правопорушниці, оскільки вона не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність за скоєний нею злочин", – зазначили у поліції.

Правоохоронці закликають молодь уникати сумнівних спілкувань у соціальних мережах. Ті особи, які втягують людей у злочинну діяльність, після виконання одного "завдання" починають погрожувати завербованим громадянам та шантажувати їх, втягуючи тим самим до вчинення інших злочинів.

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