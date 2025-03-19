Українські та іноземні правоохоронці викрили шахраїв, які ошукали людей на мільйони гривень

Відомо, що серед потерпілих є громадяни США, Латвії, Ізраїлю, Мальти, Іспанії та інших країн.

Українські правоохоронці спільно з іноземними колегами викрили зловмисників, які переконували людей інвестувати у неіснуючий проєкт з майнінгу криптовалюти. Наразі встановлена сума збитків складає щонайменше 300 тисяч доларів або 12 млн грн в гривневому еквіваленті.

Як повідомили у Кіберполіції, українські правоохоронці спільно із колегами Латвії та Німеччини за сприяння працівників Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва, а також за підтримки Європолу викрили транснаціональну злочинну групу, до якої входили громадяни країн ЄС та України.

Зловмисники з початку 2021 року рекламували, переважно в європейському інтернет-просторі, послуги «хмарного майнінгу» криптовалюти: люди за гроші віддалено орендували обчислювальні потужності сторонніх компаній, які нібито використовувалися для генерації віртуальних активів, що надалі мали надходити вкладникам у вигляді дивідендів. Члени угруповання навіть створили спеціальний вебсервіс для імітації діяльності неіснуючого проєкту, введення людей в оману та отримання їхніх персональних даних.

Троє українців у цій схемі були пособниками, або "грошовими мулами". Вони легалізовували кошти. Незаконно отримані активи спочатку надходили на гаманці українців, а потім перераховувалися на підконтрольні організаторам рахунки або обготівковувалися.

Слідчі Нацполіції встановили, що всі причетні до оборудки громадяни України є родичами, двоє з яких виїхали до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення. Третій фігурант залишився в Україні та проживає у місті Дніпро.Під час розслідування правоохоронці Латвії виявили криптогаманці, що використовувались злочинцями. Поліцейські провели глибинний аналіз транзакцій у криптовалюті та відслідкували ланцюг переказів коштів від потерпілих до підозрюваних.

Загальний обсяг надходжень за шахрайським криптогаманцем, куди першочергово перераховувалися кошти від жертв, складає 154.6 біткойнів (ВТС), що в еквіваленті становить майже 13 млн доларів. Встановлена наразі сума збитків складає щонайменше 300 тисяч доларів або 12 млн грн в гривневому еквіваленті.

Відомо, що серед потерпілих є громадяни США, Латвії, Ізраїлю, Мальти, Іспанії та інших країн.

Українські поліцейські провели низку обшуків на території м. Дніпро за місцями реєстрації та проживання фігурантів. Одночасно були проведені обшуки за місцями проживання двох членів угруповання на території Німеччини. Вилучено низку доказів.

Двом фігурантам, які мешкають у Німеччині, а також їх спільнику, мешканцю м. Дніпро, слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 195 Кримінального Кодексу Латвії. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Триває досудове розслідування з метою встановлення всіх причетних до злочинної діяльності осіб, повного кола потерпілих, а також остаточної суми завданих збитків.