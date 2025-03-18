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Бундестаг підтримав законопроєкт, що дозволить залучити великі інвестиції в оборону та інфраструктуру

Документ передбачає, що витрати на оборону, які перевищують 1% ВВП, а також фінансову допомогу Україні виведуть з-під боргових обмежень.

Бундестаг підтримав законопроєкт, що дозволить залучити великі інвестиції в оборону та інфраструктуру
Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

18 березня нижня палата парламенту Німеччини підтримала законопроєкт, який відкриє можливість для запозичення сотень мільярдів євро з метою зміцнення ослаблених німецьких збройних сил і модернізації застарілої інфраструктури, передає Politico.

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Відповідно до ухваленого пакету реформ, витрати на оборону, які перевищують 1% ВВП, виведуть з-під боргових обмежень. Також до цього винятку належатиме фінансова допомога Україні, що потенційно відкриває можливість надання мільярдних пакетів підтримки нашій державі.

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи голосування за документ, заявив, що це рішення «є не менш ніж першим великим кроком до створення нової європейської оборонної спільноти».

За словами Мерца, до цієї спільноти повинні входити не лише країни ЄС, а й Велика Британія та Норвегія. Політик також виступив за підтримку європейського оборонного сектору через надання стабільних і передбачуваних замовлень європейським виробникам.

Законопроєкт передбачає, що крім військового фінансування, буде створено спеціальний фонд у розмірі 500 мільярдів євро для стимулювання німецької економіки.

П’яту частина цих коштів спрямують на боротьбу зі зміною клімату – це ключова вимога «зелених». Також будуть послаблені суворі правила щодо запозичень для 16 федеральних земель, що дозволить вивільнити мільярди євро на інфраструктурні проєкти.

Голосування за документ відбулося оперативно, оскільки у наступному складі парламенту, який розпочне роботу до 25 березня, проросійська ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) та «ліві» виступають проти збільшення військових витрат і зможуть заблокувати внесення змін до конституції. 

Видання зазначає, що голосування18 березня стало кардинальним поворотом у фінансовій політиці Німеччини після років жорсткої економії, пов'язаної з так званим «борговим гальмом», що обмежує структурний дефіцит бюджету до 0,35% ВВП, за винятком надзвичайних ситуацій. 

Очікується, що у п’ятницю Бундесрат (палата, що представляє федеральні землі) остаточно ухвалить законопроєкт.

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