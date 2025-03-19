СБУ заявила про зрив чергової спроби підірвати поліцейських, які мали прибути за фейковим викликом

Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу російських спецслужб здійснити теракт проти українських правоохоронців на Дніпропетровщині, повідомляє СБУ.

За результатами комплексних заходів затримано агента РФ, який намагався підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом.

Співробітники СБУ затримали фігуранта «на гарячому», коли він заклав вибухівку у покинутій будівлі і повідомив на 102 про нібито виявлену там людину без ознак життя.

На місці події нейтралізовано саморобний вибуховий пристрій (СВП), який фігурант обладнав двома бойовими гранатами і детонатором з дистанційним керуванням.

У разі прибуття поліцейських до вибухової «пастки», агент планував віддалено підірвати їх, перебуваючи у засідці.

За матеріалами справи, замовлення РФ виконував 25-річний безробітний з Павлоградського району, якого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку «легких грошей».

Згодом він прибув до обумовленого схрону і забрав звідти складові до СВП. Потім агент приїхав до місця запланованого теракту, де заховав вибухівку серед сміття, а навпроти встановив відеокамеру.

Після вчинення теракту окупанти обіцяли своєму агенту «винагороду», яку він сподівався отримати на власний криптогаманець.

Утім, замість грошей від окупантів зловмисник отримав підозру від слідчих СБУ за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.