Спали ворога, а не своїх: СБУ попередила про нову тактику ФСБ – підрив завербованих біля ТЦК і поліції

Служба безпеки закликала усіх, кого російська ФСБ намагається завербувати в "смертники"-підривники ТЦК, повідомити про це в чатбот. Там пояснили, що росіяни почали використовувати нову тактику: в обмін на гроші просять принести до ТЦК, поліції або іншої будівлі пакунок, а потім цей пакунок детонує просто в руках того, хто на це погодився.
Таких людей росіяни використовують "втемну", аби не мати потім свідків. Тому, в разі отримання такої пропозиції "роботи", варто повідомити в чатбот "«Спали» ФСБешника".
Конфіденційність звернень гарантована.
"Якщо тобі або знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знай – тебе хочуть вбити", – сказали в СБУ.
Щоб уникнути смерті:
відкрий чатбот t.me/spalyfsbbot
напиши, який саме злочин тобі пропонували вчинити
додай контакти вербувальника та будь-які деталі, що допоможуть викрити російську агентуру.
"СБУ гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване. Пам’ятай! Не ведися на обіцянки росіян – вони тебе ліквідують під час виконання «завдання»", – наголосили в Уже в дорозі!.
- Тактику ліквідації підривника росіяни застосовували під час нещодавніх терактів. 5 лютого підривник загинув у Кам'янці-Подільському, де він до ТЦК приніс пакунок, який мав передати. Поранення отримали декілька людей, зокрема випадкова перехожа. Загинув лише сам підривник. І цей випадок непоодинокий.