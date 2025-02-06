Спали ворога, а не своїх: СБУ попередила про нову тактику ФСБ – підрив завербованих біля ТЦК і поліції

Якщо ви або ваші знайомі отримали пропозицію принести невідомий пакунок – зверніться до анонімного чатботу і збережіть своє життя.

Служба безпеки закликала усіх, кого російська ФСБ намагається завербувати в "смертники"-підривники ТЦК, повідомити про це в чатбот. Там пояснили, що росіяни почали використовувати нову тактику: в обмін на гроші просять принести до ТЦК, поліції або іншої будівлі пакунок, а потім цей пакунок детонує просто в руках того, хто на це погодився.

Таких людей росіяни використовують "втемну", аби не мати потім свідків. Тому, в разі отримання такої пропозиції "роботи", варто повідомити в чатбот "«Спали» ФСБешника".

Фото: СБУ в Telegram

Конфіденційність звернень гарантована.

"Якщо тобі або знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знай – тебе хочуть вбити", – сказали в СБУ.

Щоб уникнути смерті:

відкрий чатбот t.me/spalyfsbbot

напиши, який саме злочин тобі пропонували вчинити

додай контакти вербувальника та будь-які деталі, що допоможуть викрити російську агентуру.

"СБУ гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване. Пам’ятай! Не ведися на обіцянки росіян – вони тебе ліквідують під час виконання «завдання»", – наголосили в Уже в дорозі!.