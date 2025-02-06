Росія застосувала по Україні ракети і дрони, ППО працювала у 11 областях

Сили ППО працюють по цілі у Сумській області

У ніч на 6 лютого 2025 року (із 19.00 5 лютого) Росія атакувала Україну 77-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами та двома балістичними ракетами «Іскандер-М».

Як повідомили у Повітряних силах, дрони ворог запускав із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, а ракети із Ростовської області.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 56-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

18 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Дніпропетровщина.