У Харкові "шахеди" пошкодили історичну пам'ятку і корпуси навчального закладу (оновлено)
У Харкові "шахеди" пошкодили історичну пам'ятку і корпуси навчального закладу (оновлено)
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
​Spiegel: Росія провела у Німеччині масштабну диверсійну операцію, аби погіршити рейтинг «Зелених»
​Spiegel: Росія провела у Німеччині масштабну диверсійну операцію, аби погіршити рейтинг «Зелених»
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
З російського полону повернули 150 наших захисників (доповнено)
З російського полону повернули 150 наших захисників (доповнено)
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
ГоловнаСуспільствоВійна

Терехов: росіяни атакували Харків БпЛА

Удар здійснили по одному з найбільших харківських ринків.

Терехов: росіяни атакували Харків БпЛА
Ліквідація наслідків атаки у Харкові (Ілюстративне фото)
Фото: ДСНС

Наприкінця дня 5 лютого російська армія атакувала Харків безпілотником.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Маємо попередньо удар ворожим БПЛА по Київському району. Деталі зʼясовуємо”, - написав Терехов.

Пізніше Ігор Терехов повідомив, що удар здійснили по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста, поблизу з транспортною інфраструктурою. 

Підписуйтесь на наш Google News

Внаслідок удару сталось загоряння торгівельних павільйонів. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

  • Минулої ночі Росія атакувала два райони Харкова – Салтівський та Основ'янський. "Шахеди" пошкодили історичну пам'ятку і корпуси навчального закладу.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies