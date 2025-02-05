Терехов: росіяни атакували Харків БпЛА

Наприкінця дня 5 лютого російська армія атакувала Харків безпілотником.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
“Маємо попередньо удар ворожим БПЛА по Київському району. Деталі зʼясовуємо”, - написав Терехов.
Пізніше Ігор Терехов повідомив, що удар здійснили по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста, поблизу з транспортною інфраструктурою.
Внаслідок удару сталось загоряння торгівельних павільйонів. Наразі інформація про постраждалих не надходила.
- Минулої ночі Росія атакувала два райони Харкова – Салтівський та Основ'янський. "Шахеди" пошкодили історичну пам'ятку і корпуси навчального закладу.