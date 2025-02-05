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Росіяни атакували 10 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів області.

Росіяни атакували 10 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 5 лютого, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Шосткинська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 47 вибухів. 

Зокрема, по Великописарівській громаді ворог бив дронами, артилерією та мінометами.

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Середино-Будську громаду росіяни атакували з артилерії, а Юнаківську - з артилерії та КАБами.

Краснопільську громаду загарбники атакували дронами та мінометом.

По Шосткинській, Есманьській, Білопільській, Хотінській, Миропільській та Свеській громадам армія РФ била дронами.

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