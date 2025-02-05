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Російські військові обстріляли Херсон, поранений мирний мешканець

Чоловік дістав мінно-вибухову травму та контузію. 

Російські військові обстріляли Херсон, поранений мирний мешканець
Ілюстративне фото

Сьогодні, 5 лютого, російська окупаційна армія обстріляла Херсон.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

До лікарні звернувся житель Херсона, котрий постражав через російський обстріл. 52-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та контузію. 

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Потерпілого шпиталізували, його стан оцінюють як середньої тяжкості.

  • Російська армія знову атакувала Херсон та передмістя дронами. Двоє цивільних зазнали поранень через ворожі атаки. 
  • Вранці 5 лютого армія РФ атакувала дроном комунальний транспорт у Зеленівці Херсонської громади. Двоє комунальників постраждали.
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