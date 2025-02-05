Російські військові обстріляли Херсон, поранений мирний мешканець

Сьогодні, 5 лютого, російська окупаційна армія обстріляла Херсон.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
До лікарні звернувся житель Херсона, котрий постражав через російський обстріл. 52-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та контузію.
Потерпілого шпиталізували, його стан оцінюють як середньої тяжкості.
- Російська армія знову атакувала Херсон та передмістя дронами. Двоє цивільних зазнали поранень через ворожі атаки.
- Вранці 5 лютого армія РФ атакувала дроном комунальний транспорт у Зеленівці Херсонської громади. Двоє комунальників постраждали.