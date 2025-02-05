Російські військові обстріляли Херсон, поранений мирний мешканець

Потерпілого шпиталізували, його стан оцінюють як середньої тяжкості.

До лікарні звернувся житель Херсона, котрий постражав через російський обстріл. 52-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та контузію.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА .

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