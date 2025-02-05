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Росіяни виставили на продаж два санаторії у тимчасово окупованому Криму, — спротив

На продаж виставили один з найстаріших оздоровчих комплексів півострова "Саки".

Росіяни виставили на продаж два санаторії у тимчасово окупованому Криму, — спротив
Фото: ЦНС

Росіяни продовжують розпродувати українське майно у тимчасово окупованому Криму. Цього разу окупанти виставили на продаж санаторій "Форос" у Ялті та санаторій "Саки", який є одним із найстаріших в Криму.

Про це інформує Центр національного спротиву.

На порталі "ГІС. Торги" з’явилося оголошення про аукціон із продажу санаторію "Форос", розташованого в Ялті за адресою вул. Космонавтів, 10. Даний комплекс включає 35 об’єктів нерухомості, серед яких нежитлові будівлі, гаражі, господарські приміщення. Торги призначені на 14 лютого цього року, а стартовий задаток становить 105,5 млн рублів.

Також на одному з російських сайтів оголошень з’явилася інформація про продаж санаторію "Саки". Його виставлено на продаж за 1,99 млрд рублів. Загальна територія комплексу – близько 14 га, з яких понад 9 га займає парковий масив.

Росіяни планують "націоналізувати" українську власність з подальшим продажом інфраструктурних об’єктів. Відомо, що окупантам вдалося на території анексованого півострова розпродати українське майно близько на 5 млрд рублів. 

Крім того, окупанти реалізовують незаконну "націоналізацію" як додаткове джерело фінансування загарбницької війни проти України. 

"Незважаючи на складну ситуацію, Україна фіксує всі випадки злочинів, які окупанти чинять проти людей не лише на території анексованого АР Крим, але й на всіх ТОТ України. Однак, після деокупації наших земель, всі відповідальні особи будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законів України", — зазначають у спротиві.

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