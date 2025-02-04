Міністр енергетики заперечив можливі відключення світла через похолодання

Графіки можуть застосувати хіба що у випадку нових російських обстрілів.

В Україні не будуть вводити графіки відключення світла через похолодання.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає "Інтерфакс-Україна".

Єдиною причиною застосування цих графіків можуть бути лише нові російські обстріли, зауважив міністр.

"Температура не впливає на графіки відключень. Єдине, що впливає, це наслідки атак", – сказав Галущенко.

Глава Міненерго додав, що навіть попри суттєвий рівень пошкоджень відключення електроенергії, які вводять останніми днями, обмежені.

Крім того, Галущенко повідомив, що у минулі вихідні російські окупанти серйозно пошкодили один з об’єктів генерації.

"Хочу сказати, що в неділю ми, на жаль, втратили велику генеруючу потужність, і ще невідомо, скільки часу піде на відновлення. Ще треба час, щоб дефектувати. Але ми бачимо суттєвий рівень пошкодження", – заявив міністр.