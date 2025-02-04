Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду з Британією, яка передбачає фінансову допомогу українській «оборонці»

Йдетья про майже 2 млрд фунтів стерлінгів на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет до ППО.

4 лютого Верховна Рада підтримала законопроєкт №0300 про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Великої Британії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей України.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Він зауважив, що цей крок завершує всі необхідні внутрішньодержавні процедури для набуття угодою чинності.

«Вона відкриває можливість для впровадження спільних проєктів із розвитку системи протиповітряної оборони, а також забезпечення технічного обслуговування та ремонту військової техніки безпосередньо в Україні, що сприятиме її боєздатності. Ратифікація цієї Угоди — ще один крок до посилення українсько-британського стратегічного партнерства та обороноздатності України», - зауважив Стефанчук.