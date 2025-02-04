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Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду з Британією, яка передбачає фінансову допомогу українській «оборонці»

Йдетья про майже 2 млрд фунтів стерлінгів на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет до ППО.

Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду з Британією, яка передбачає фінансову допомогу українській «оборонці»
голосування за законопроєкт
Фото: Facebook/Руслан Стефанчук

4 лютого Верховна Рада підтримала законопроєкт №0300 про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Великої Британії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей України. 

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

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Він зауважив, що цей крок завершує всі необхідні внутрішньодержавні процедури для набуття угодою чинності.

«Вона відкриває можливість для впровадження спільних проєктів із розвитку системи протиповітряної оборони, а також забезпечення технічного обслуговування та ремонту військової техніки безпосередньо в Україні, що сприятиме її боєздатності. Ратифікація цієї Угоди — ще один крок до посилення українсько-британського стратегічного партнерства та обороноздатності України», - зауважив Стефанчук.

  • Цьогоріч у січні у січні Україна та Британія підписали історичну 100-річну угоду. Угода включає оборонний блок, економічні та технологічні елементи, взаємодію в інформаційний та культурній сферах. Британія виділить понад 6 млрд доларів Україні лише у 2025 році.
  • Згодом уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію рамкової угоди між Україною та Великою Британією, за який 4 лютого проголосувала Верховна Рада. Документ передбачає до 2 млрд фунтів стерлінгів на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет до ППО.
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