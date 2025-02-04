Понад 13 млн українців вже подали заявки за програмою «Зимова єПідтримка»

Майже 12 мільйонів людей вже отримали виплати.

Понад 13 млн громадян подали заявки на отримання коштів в межах програми «Зимова є Підтримка» і з них майже 12 млн вже отримали виплати. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 4 лютого.

Найбільше українці витрачають кошти Зимової єПідтримки на оплату комунальних послуг — 56%, а також спрямовують їх на купівлю ліків, книг та донати на ЗСУ.

Шмигаль нагадав, що працює ще одна програма «Зимової підтримки» – «Доступні субсидії».

За цією програмою майже 3 млн родин отримують допомогу від держави на оплату комунальних послуг. Оформити субсидію можна за 15 хвилин, зокрема онлайн.

Крім того, з 29 січня цього року запрацювала субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб, яка доступна родинам, які витрачають більше 20% своїх доходів на оренду.

Участь у різних державних програмах, таких як «Національний кешбек» та «Зимова єПідтримка» не позначається на обрахунку сукупного доходу родини під час призначення субсидій.