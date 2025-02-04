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Понад 13 млн українців вже подали заявки за програмою «Зимова єПідтримка»

Майже 12 мільйонів людей вже отримали виплати.

Понад 13 млн українців вже подали заявки за програмою «Зимова єПідтримка»
Денис Шмигаль
Фото: Кабмін

Понад 13 млн громадян подали заявки на отримання коштів в межах програми «Зимова є Підтримка» і з них майже 12 млн вже отримали виплати. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 4 лютого.

Найбільше українці витрачають кошти Зимової єПідтримки на оплату комунальних послуг — 56%, а також спрямовують їх на купівлю ліків, книг та донати на ЗСУ.

Шмигаль нагадав, що працює ще одна програма  «Зимової підтримки» – «Доступні субсидії».

За цією програмою майже 3 млн родин отримують допомогу від держави на оплату комунальних послуг. Оформити субсидію можна за 15 хвилин, зокрема онлайн.

Крім того, з 29 січня цього року запрацювала субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб, яка  доступна родинам, які витрачають більше 20% своїх доходів на оренду.

Участь у різних державних програмах, таких як «Національний кешбек» та «Зимова єПідтримка» не позначається на обрахунку сукупного доходу родини під час призначення субсидій.

  • Публічні службовці, які минулого року отримали виплати з урядових соціальних програм "Національний кешбек" та зимова "єПідтримка", мають задекларувати їх через Реєстр декларацій на сайті НАЗК до 31 березня.
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