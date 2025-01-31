Мінфін: у січні до держбюджету надійшло понад 123 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів

У січні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 123,1 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Надходження платежів від Державної податкової служби сягнули 75,0 млрд грн, зокрема:

36,6 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 52,1 млрд, відшкодовано – 15,5 млрд грн);

23,8 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

9,3 млрд грн – акцизний податок;

2,3 млрд грн – рентна плата;

2,3 млрд грн – податок на прибуток підприємств.

Платежі від Держмитслужби - 43,8 млрд гривень.

«В цілому, за оперативними даними, за підсумками січня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 276,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, ще 40,8 млрд грн (станом на 30 січня) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування», - додали у Мінфіні.