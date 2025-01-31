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Мінфін: у січні до держбюджету надійшло понад 123 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів

Найбільше доходів  - від податку на додану вартість: 36,6 млрд грн.

Мінфін: у січні до держбюджету надійшло понад 123 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів
гроші

У січні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 123,1 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

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Надходження платежів від Державної податкової служби сягнули 75,0 млрд грн, зокрема:

  • 36,6 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 52,1 млрд, відшкодовано – 15,5 млрд грн);
  • 23,8 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 9,3 млрд грн – акцизний податок;  
  • 2,3 млрд грн – рентна плата;
  • 2,3 млрд грн – податок на прибуток підприємств.

Платежі від Держмитслужби - 43,8 млрд гривень.

«В цілому, за оперативними даними, за підсумками січня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 276,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, ще 40,8 млрд грн (станом на 30 січня) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування», - додали у Мінфіні.

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