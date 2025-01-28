ЗМІ: торгівля російською нафтою з Китаєм та Індією зупиняється через санкції

Це сталось через те, що вартість фрахтування танкерів, на які не накладені санкції США, піднялась.

Торгівля російською нафтою у березні в Азії зупиняється через те, що вартість фрахтування танкерів, на які не накладені санкції США, піднялась.

Про це повідомляє Reuters.

За даними трейдерів, у березні ціна російської нафти ESPO Blend, що експортується з тихоокеанського порту Козьміно до Китаю, піднялись на 3-5 доларів США за барель.

Крім того, індійська компанія Bharat Petroleum Corp Ltd не отримала жодних нових пропозицій щодо доставок в березні, як це було б зазвичай. У компанії очікують, що кількість вантажів, запропонованих у березні, буде меншою, ніж у січні та грудні. Індія зазвичай отримує пропозиції щодо російської нафти в середині кожного місяця.

Зазначається, що російська нафта становила 36% імпорту Індії та майже 20% імпорту Китаю у 2024 році.

За даними аналітичної компанії Kpler, останні санкції стосуються танкерів, які перевозять близько 42% російського морського експорту нафти, головним чином до Китаю, хоча під санкції танкери поступово вивантажують нафту в Китаї та Індії.