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ЗМІ: торгівля російською нафтою з Китаєм та Індією зупиняється через санкції

Це сталось через те, що вартість фрахтування танкерів, на які не накладені санкції США, піднялась.

ЗМІ: торгівля російською нафтою з Китаєм та Індією зупиняється через санкції
Ілюстративне фото
Фото: Інститут Чорноморських стратегічних досліджень

Торгівля російською нафтою у березні в Азії зупиняється через те, що вартість фрахтування танкерів, на які не накладені санкції США, піднялась.

Про це повідомляє Reuters.

За даними трейдерів, у березні ціна російської нафти ESPO Blend, що експортується з тихоокеанського порту Козьміно до Китаю, піднялись на 3-5 доларів США за барель.

Крім того, індійська компанія Bharat Petroleum Corp Ltd не отримала жодних нових пропозицій щодо доставок в березні, як це було б зазвичай. У компанії очікують, що кількість вантажів, запропонованих у березні, буде меншою, ніж у січні та грудні. Індія зазвичай отримує пропозиції щодо російської нафти в середині кожного місяця.

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Зазначається, що російська нафта становила 36% імпорту Індії та майже 20% імпорту Китаю у 2024 році.

За даними аналітичної компанії Kpler, останні санкції стосуються танкерів, які перевозять близько 42% російського морського експорту нафти, головним чином до Китаю, хоча під санкції танкери поступово вивантажують нафту в Китаї та Індії.

  • 10 січня Міністерство фінансів США заявило про посилення санкцій проти Росії, націлившись на видобуток та експорт російської нафти. Обмежувальні заходи торкнуться "безпрецедентної кількості" нафтоналивних суден, танкерів, багато з яких є частиною "тіньового флоту" РФ, непрозорих торговців російською нафтою, постачальників нафтосервісних послуг із Росії та російських чиновників зі сфери енергетики, а ще танкерів, що перевозили підсанкційну іранську нафту.

  • Після цього Велика Британія ввела санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз". Санкції вплинуть на доходи РФ від продажу нафти.

  • Три танкери з понад 2 млн барелів російської нафти плавають у водах біля східного Китаю ‒ у п’ятницю судна потрапили під санкції США.

  • Китайська компанія Shandong Port Group заборонила танкерам, які перебувають під американськими санкціями, відвідувати свою мережу портів.

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