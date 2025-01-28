Нацполіція заявила про ліквідацію масштабної підпільної тютюнової фабрики на Буковині

Національна поліція заявила про ліквідацію масштабної підпільної тютюнової фабрики.

За даними правоохоронців, підпільна тютюнова фабрика знаходилася на території Чернівецького району. Нежитлове приміщення обладнали промисловою виробничою лінією, а виробництво забезпечили сировиною поліграфією, фільтрами та іншим майном.

Фабрика працювала у закритому режимі. Для маскування споживання виробництвом значної кількості електроенергії та безперебійної роботи промислової лінії на визначену потужність, організатори встановили дизельну підстанцію. Промислова потужність «підприємства» складала понад 50 000 пачок сигарет за добу.

Збували готову тютюнову продукцію під брендами українських та європейських виробників по всій території України через роздрібну торгівельну мережу, телеграм-канали, відправляли вироби через поштових операторів. На пачки з цигарками наклеювали марки акцизного податку України невідомого походження.

Оперативники вилучили продукції та майна на понад 15 млн грн. Серед вилученого:

лінія повного циклу для виробництва тютюнових виробів,

70 000 пачок цигарок та понад 1 600 кг тютюну,

понад 1 000 000 марок акцизного податку для тютюнових виробів іноземної країни з ознаками підробки,

153 короби з поліграфічною продукцією понад 100 рулонів з матеріалом для виготовлення та пакування цигарок тощо.

Нині проводиться комплекс заходів для повідомлення причетним особам про підозру.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 2 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.