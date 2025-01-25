На Дніпропетровщині "прикрили" мережу збуту контрафактних цигарок і вилучили товару на 1,5 млн грн

На Дніпропетровщині правоохоронці "прикрили" мережу збуту контрафактних цигарок і вилучили товару на 1,5 млн гривень. Щомісячний оборот мережі міг сягати 30 млн гривень.

Про це повідомила Нацполіція.

Під час обшуку у складському приміщенні поліцейські вилучили тютюнові вироби на суму близько 1,5 млн гривень: понад 31 тис. пачок тютюнових виробів без акцизних марок та з марками акцизного податку, які не відповідають встановленим нормам.

Встановили, що група осіб налагодила у Дніпрі незаконний бізнес на продажах контрафактних тютюнових виробів. Вони організували підпільний склад для зберігання цигарок та мали розгалужену мережу збуту нелегальної продукції у торгівельних точках. Щомісячний оборот від торгівлі становив близько 30 млн гривень.

Фото: Нацполіція Викритий на Дніпропетровщині склад нелегальних тютюнових виробів

Незаконну діяльність «підприємців» викрили 24 січня співробітники Управління міграційної поліції та слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Наразі триває досудове розслідування в рамках двох статей Кримінального кодексу України:- ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів)- ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Фото: Нацполіція На Дніпропетровщині "прикрили" мережу збуту контрафактних