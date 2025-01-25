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На Дніпропетровщині "прикрили" мережу збуту контрафактних цигарок і вилучили товару на 1,5 млн грн

Щомісячний оборот мережі міг сягати 30 млн гривень.

На Дніпропетровщині "прикрили" мережу збуту контрафактних цигарок і вилучили товару на 1,5 млн грн
"Прикрили" мережу збуту контрафактних цигарок
Фото: Нацполіція

На Дніпропетровщині правоохоронці "прикрили" мережу збуту контрафактних цигарок і вилучили товару на 1,5 млн гривень. Щомісячний оборот мережі міг сягати 30 млн гривень.

Про це повідомила Нацполіція.

Під час обшуку у складському приміщенні поліцейські вилучили тютюнові вироби на суму близько 1,5 млн гривень: понад 31 тис. пачок тютюнових виробів без акцизних марок та з марками акцизного податку, які не відповідають встановленим нормам.

Встановили, що група осіб налагодила у Дніпрі незаконний бізнес на продажах контрафактних тютюнових виробів. Вони організували підпільний склад для зберігання цигарок та мали розгалужену мережу збуту нелегальної продукції у торгівельних точках. Щомісячний оборот від торгівлі становив близько 30 млн гривень.

Викритий на Дніпропетровщині склад нелегальних тютюнових виробів
Фото: Нацполіція
Викритий на Дніпропетровщині склад нелегальних тютюнових виробів

Незаконну діяльність «підприємців» викрили 24 січня співробітники Управління міграційної поліції та слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

 Наразі триває досудове розслідування в рамках двох статей Кримінального кодексу України:- ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів)- ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

На Дніпропетровщині &quot;прикрили&quot; мережу збуту контрафактних
Фото: Нацполіція
На Дніпропетровщині "прикрили" мережу збуту контрафактних

  • У грудні минулого року на Київщині ліквідували підпільне виробництво сигарет. 
  • За даними соцопитування, частка українців, які вживають тютюнові або нікотинові вироби, у вересні-жовтні 2024 року знизилася до 27%, у 2022 році цей показник становив 32%. 
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