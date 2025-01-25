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Унаслідок ворожої атаки на Хмельниччині пошкоджений цех виробництва

Без постраждалих.

Унаслідок ворожої атаки на Хмельниччині пошкоджений цех виробництва
У Дніпропетровській області виявили цілий "шахед"
Фото: ДСНС

У ніч на суботу, 25 січня, армія РФ атакувала дронами Хмельницьку область. Сили ППО знищили 4 ворожих БпЛА.

Про це повідомляє очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Унаслідок атаки пошкоджено приміщення цеху одного з підприємств і вибито вікна житлового будинку. На щастя, постраждалих немає", — написав Тюрін.

  • У ніч на 25 січня російська армія атакувала Черкащину. Ворог цілився по критичній інфраструктурі. Пошкоджені приватні будинки. 
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