Унаслідок ворожої атаки на Хмельниччині пошкоджений цех виробництва

У ніч на суботу, 25 січня, армія РФ атакувала дронами Хмельницьку область. Сили ППО знищили 4 ворожих БпЛА.
Про це повідомляє очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Унаслідок атаки пошкоджено приміщення цеху одного з підприємств і вибито вікна житлового будинку. На щастя, постраждалих немає", — написав Тюрін.
- У ніч на 25 січня російська армія атакувала Черкащину. Ворог цілився по критичній інфраструктурі. Пошкоджені приватні будинки.
- Також унаслідок дронової атаки РФ на Київщині пошкоджені багатоповерхівки.