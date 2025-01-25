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РФ атакувала критичну інфраструктуру Черкащини

У Черкасах частина міста залишилася без електропостачання.

РФ атакувала критичну інфраструктуру Черкащини
Фото: ДСНС України

У ніч на 25 січня російська армія атакувала Черкащину. Ворог цілився по критичній інфраструктурі. Пошкоджені приватні будинки. 

Про це інформує ДСНС України.

У Черкаській області ворог атакував ударними БпЛА критичну інфраструктуру.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 квадратних метрів. Минулося без постраждалих, однак є пошкодження приватних та багатоквартирних житлових будинків. 

Фото: ДСНС України

У Черкасах через обстріли РФ частина міста залишилася без електропостачання.

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