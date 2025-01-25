РФ атакувала критичну інфраструктуру Черкащини

У Черкасах частина міста залишилася без електропостачання.

У ніч на 25 січня російська армія атакувала Черкащину. Ворог цілився по критичній інфраструктурі. Пошкоджені приватні будинки.

Про це інформує ДСНС України.

У Черкаській області ворог атакував ударними БпЛА критичну інфраструктуру.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 квадратних метрів. Минулося без постраждалих, однак є пошкодження приватних та багатоквартирних житлових будинків.

Фото: ДСНС України

У Черкасах через обстріли РФ частина міста залишилася без електропостачання.